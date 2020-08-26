سوق دبي المالي يتخطى حاجز 2300 نقطة صعودا ويكسب 2.2 مليار درهم





وكان واضحا خلال الجلسة استمرار تركز السيولة على شريحة من الأسهم القيادية وسط دخول أسهم جديدة إلى قائمة الرابحين مما عزز من مكاسب السوق الذي نجح مؤشره العام بتخطي حاجز 2300 نقطة مغلقا عند 2304 نقاط زيادة نسبتها 1.02% مقارنة مع اليوم السابق.

ووفقا لمعطيات التحليل الفني فمن المتوقع ارتفاع المؤشر العام إلى مستويات جديدة خلال الأيام القادمة خاصة مع استمرار تدفق السيولة بأحجام كبيرة.

وتفصيلا يظهر الرصد اليومي للتعاملات أن قيمة السيولة المتداولة في سوق دبي المالي وصلت إلى 410 ملايين درهم فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 357 مليون سهم نفذت من خلال 6556 صفقة.

وكان لافتا للنظر النشاط الكبير الذي شهده سهم اعمار العقارية والذي قفز الى مستوى 3.03 درهم وسط صفقات بلغت قيمتها 67 مليون درهم.

من جانبه فقد ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.20 درهم ولحق به في نفس الاتجاه سهم اعمار للتطوير العقاري المغلق عند 2.32 درهم.

كما ارتفع سهم دبي للاستثمار إلى حاجز 1.23 درهم في حين صعد سهم الاتصالات المتكاملة إلى 5.35 درهم.