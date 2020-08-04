الأسهم الكويتية والمصرية ترتفع في أولى جلساتها بعد عطلة العيد

وظلت الأسواق الخليجية الأخرى مغلقة، بما فيه البورصة السعودية.وفي دبي ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 2079 نقطةأبوظبي تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 4318 نقطة، والكويت ارتفع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 5472 نقطةمصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10620 نقطة.

وفي سوق أبوظبي ارتفع قطاع البنوك 0.53% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.73% و«أبوظبي التجاري» 0.4%، رغم نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.54%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات»، ونما قطاع الطاقة 1.57% بدعم صعود «طاقة» 8.27% فيما استقر «أدنوك للتوزيع» وانخفض «دانة غاز» 0.56%. وصعد قطاع الاستثمار 2.45% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 2.55% و«إشراق» 6.47%. بينما انخفض قطاع العقار 1.56% مع هبوط «الدار» 1.73% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 0.79%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بنحو 27.4 مليون درهم، وأقفل عند 11 درهماً، تلاه «طاقة» 25.7 مليوناً، ثم «العالمية القابضة» 22.6 مليوناً، وحقق «أركان» أكبر ارتفاع بنسبة 13.51%، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 4.95%، ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصاف 19 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بحسب صحيفة البيان.