95 مليار دولار تكسبها مايكروسوفت بيوم واحد بعد أنباء الاستحواذ على تيك توك

قفز سهم مايكروسوفت يوم الاثنين 6% - أي قرابة 11.53 للسهم، مع تأكيد الشركة صحة تقارير عن نيتها الاستحواذ على شركة تيك توك الصينية مما أضاف قرابة 95 مليار دولار لقيمة الشركة السوقية التي بلغت 1.6 تريليون دولار.

ونقلت تقارير صحفية أن الرئيس دونالد ترامب وافق فقط على السماح لشركة مايكروسوفت بالتفاوض على الاستحواذ على تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل إلى صفقة خلال 45 يوما.

وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يعتزم حظر تطبيق تيك توك وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرا على الأمن الوطني بسبب البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق.

وسيتيح الاستحواذ على تطبيق تيك توك، الذي يفخر بوجود 100 مليون مستخدم أمريكي له، فرصة نادرة لكي تصبح مايكروسوفت منافسا كبيرا لعمالقة التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وسناب. وتملك مايكروسوفت أيضا شبكة لينكد إن للتواصل الاجتماعي بحسب رويترز.

وقال ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت إنه تحدث مع ترامب وهو مستعد لمواصلة النقاش حول شراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكي، ودعم كبار الحزب الجمهوري هذه الاقتراحات حين يخشى أعضاء في الحزب الجمهوري من أن منع تيك توك سيثير غضب قرابة 100 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية.