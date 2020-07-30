2441 بالمئة قفزة لسعر سهم كوداك مع الإعلان عن قرض حكومي أمريكي لتصنيع أدوية

أشارت بلومبرغ إلى أن قفزة أسهم كوداك جعل قيمتها السوقية تصل إلى ملياري دور بعد فوزها بقرض خكومي لتصنيع مكونات عامة- تعرف اسم جينيريك، لتصنيع علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأوقف التداول بسهم كوداك 6 مرات بعد تقلبات حادة في سعره وصلت إلى 655% يوم أمس الأربعاء حيث جرى تداول أكثر من 110 مليون سهم لكوداك. ولفتت بلومبرغ إلى أن قرابة 79 ألف شخص اشترى أسهم الشركة عبر تطبيق روبن هود خلال 24 ساعة بحسب موقع Robintrack.net. (يوفر تطبيق روبن هود تداولات بدون رسوم في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية)



وتثار تساؤلات بحدوث تداول غير قانوني لأسهم الشركة بالاستناد لمعلومات حول نية ترامب منح القرض للشركة خاصة من أشخاص مقربين من ترامب أو الكونغرس. وكسب جيمس كونتيننزا الرئيس التنفيذي للشركة قرابة 80 مليون لدى قيامه بشراء الأسهم قبل إعلان ترامب، فأصبح يملك 650 ألف سهم أكسبته 80 مليون دولار بحسب بيانات السوق.

وقالت الشركة أنها ستنشئ ذراع جديدة لها تحت اسم Kodak Pharmaceuticals وستوسع المنشآت الحالية في روتشستر ونيويورك وسانت بول بولاية مينيسوتا.

ومنحت الحكومة الأميركية الشركة قرضا بقيمة 765 مليون دولار، لبدء انتاج مكونات الأدوية بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي "إن ‏إدارته توصلت لاتفاق تاريخي مع شركة "كوداك" من أجل إنتاج الأدوية اللازمة لتلك الأزمة"، مضيفا "سوف نعيد وظائفنا وسنجعل أميركا أكبر منتج ومورد طبي على مستوى العالم."

وأشارت أ ف ب تخوض مجموعة «إيستمان كوداك» الشهيرة في مجال التصوير، القطاع الصيدلاني بمساعدة قرض حكومي بـ765 مليون دولار لخفض اعتماد المختبرات الأميركية على مزودين من الخارج.

وستنتج «كوداك» مكونات أساسية للقطاع الصيدلاني تعاني عجزاً منتظماً في الولايات المتحدة، كما جاء في بيان صادر عن الوكالة الأميركية لتمويل التنمية العالمية (دي إف سي). ويشكل المشروع منعطفاً جديداً لمجموعة «كوداك» التي أُسست عام 1888.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي: «هذه النسبة، 25%، مهمة. وتشكل محطة حاسمة في نقل صناعة المنتجات الصيدلانية إلى الولايات المتحدة».

وكانت المجموعة المعروفة، خصوصاً بأفلامها، قد فوّتت على نفسها التحول إلى التصوير الرقمي، وأعلنت إفلاسها مطلع عام 2012.