العثيم تستعد لطرح أولي في السوق السعودية

بلومبرغ: تخطط مجموعة العثيم السعودية طرح حصة من أسهم شركتها التابعة المالكة للمراكز التجارية في سوق الأسهم السعودية "تداول" للاكتتاب العام في صفقة تقدرها الشركة بين مليار ونصف المليار دولار وملياري دولار بحسب مصادر مطلعة.

وعينت شركة العثيم للاستثمار التي تدير مراكز الترفيه والتسوق في المملكة "جي آي بي كابيتال إل إل سي" لتقديم المشورة في الطرح العام الأولي وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المسألة خاصة ويمكن أن يحدث الطرح الأولي في الربع الأول من 2021 علما أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الطرح..

ورغم عدم وضوح القيمة الإجمالية لأصول عائلة العثيم إلا أن حصة العثيم القابضة في أسواق عبدالله العثيم تعادل 766 مليون دولار بحسب المعطيات التي جمعتها بلومبرغ.

وسبق أن أكد الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، خالد الحصان، إن هناك قرابة 10 شركات تالية تعتزم طرح أسهمها، وإذا تم إدراج جميع الشركات هذا العام، مما يبشر بأفضل سنوات الاكتتاب العام لو تم ذلك.

وتبادر الشركات السعودية زمام المبادرة في العروض الجديدة في وقت كانت فيه الاكتتابات العامة في جميع أنحاء المنطقة نادرة، وحصلت سلسلة متاجر البقالة بن داوود القابضة على موافقة الجهات التنظيمية للمضي في بيع 20٪ من رأسمالها. تم الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركات المستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في شهر مارس حيث نالت تغطية طرح أسهمها 83 ضعفا.