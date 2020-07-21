انطلاق أول صندوق استثمار متداول في دبي وأبوظبي



ومن المقرر أن يطرح الصندوق الذي سيحمل اسم Chimera S&P UAE Shariah ETF، وسيكون تحت مظلة شيميرا أمبريلا فند (Chimera Umbrella Fund)، فئتين من الأسهم، على أن يتم تقييم مؤشر هاتين الفئتين من خلال قياس الأسهم المتداولة في بورصتي أبوظبي ودبي معاً، بناء على مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية. وستعود مهمة إدارة الصندوق لشركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الإستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار.

وفي حين يمكن للمستثمرين الخليجيين الاختيار من بين خمسة صناديق استثمار متداولة مختلفة في المملكة العربية السعودية وقطر، كان مصير صندوقين من هذا النوع أدرجا في الإمارات منذ عام 2017 الإلغاء. وتسعى البورصات في دولة الإمارات حالياً إلى مضاعفة جهودها لتنويع عروض منتجاتها وتعزيز النشاط التجاري، في خطوة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الإماراتي من تداعيات انخفاض أسعار النفط وأزمة جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق قال سيف فكري، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال: "نحن حالياً بصدد إتمام جميع التصاريح والموافقات التنظيمية، ونتوقع إدراج الصندوق في البورصات المحلية في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل". وأشار فكري إلى أن الصندوق سينطلق بقيمة أولية تبلغ نحو 2 مليون درهم إماراتي (544 ألف دولار أمريكي)، على أن يسجل نمواً جدياً بعد عملية الإدراج.



بعض المعلومات حول صندوق الاستثمار المتداول ETF:

• سيتم إدراج أسهم الفئة أ في سوق أبوظبي للأوراق المالي، وستكون هذه الأسهم مخصصة لإعادة تدوير الأرباح في الصندوق

• سيتم إدراج أسهم الفئة ب في سوق دبي المالي، وستكون هذه الأسهم مخصصة لتوزيع الأرباح على المستثمرين

• وستعمل البورصتان على نهج مؤشر ستاندرد أند بور لسوق الإمارات المحلي للأصول السائلة 35/20 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي يضم عدد من الأعضاء، مثل مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع. (اتصالات) وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وشركة إعمار العقارية ش.م.ع.