الأسهم المصرية تتراجع وسط مخاوف من التدخل في ليبيا

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال يوم الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد أن حث مشرعون متحالفون مع القائد العسكري خليفة حفتر القاهرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية بمصر 1.5 بالمئة، مواصلا خسائره للجلسة الخامسة على التوالي. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، 2.3 بالمئة، وفقد سهم الشركة الشرقية للدخان 1.7 بالمئة.

وهبط المؤشر الكويتي 1.2 بالمئة، تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم الشركات المالية بالأساس. وتراجعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.8 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.9 بالمئة.

كانت ستاندرد اند بورز جلوبال عدلت يوم الجمعة نظرتها المستقبلية للكويت إلى ”سلبية“ من ”مستقرة“، قائلة إنها تتوقع ألا يكفي احتياطي السيولة الرئيسي للدولة، متمثلا في صندوق الاحتياطي العام، لتغطية عجز الميزانية الحكومية.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي نحو 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم أرامكو السعودية 0.8 بالمئة.

وقالت أرامكو بعد إغلاق السوق إن أسهما مجانية ستحول إلى حسابات المستثمرين الأفراد السعوديين المستحقين لها في 25 يوليو تموز.

كانت الشركة قالت في نشرة طرحها العام الأولي إن المستثمرين الأفراد السعوديين الذين سيحتفظون بالأسهم دون انقطاع حتى نهاية جلسة تداول يوم السابع من يونيو حزيران سيحق لهم سهم مجاني واحد لكل عشرة أسهم تخصص لهم في الطرح، وبحد أقصى 100 سهم مجاني.

وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة قبل إعلان نتائج النصف الأول من السنة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة، بفعل انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة وخسارة سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 بالمئة.

السعودية تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 7423 نقطة

أبوظبي تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4256 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 2061 نقطة

مصر تراجع المؤشر 1.5 بالمئة إلى 10281 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1291 نقطة

سلطنة عمان استقر المؤشر عند 3451 نقطة

الكويت تراجع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5437 نقطة