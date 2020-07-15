تداول يستعد لعمليات الطرح الأولي لـ 10 شركات

تتوقع البورصة السعودية ارتفاع مبيعات الأسهم بعد توقفها خلال المراحل الأولى لوباء كوفيد 19، ويقول الرئيس التنفيذي خالد الحصان في مقابلة مع بلومبرغ ، لفت إلى أنه هناك قرابة 10 شركات تخطط لطرح أولي في تداول ، كما هو معروف في البورصة. وقال إن طرح "تداول" في البورصة السعودية وهي ملتزمة بالإدراج في سوق الأسهم في غضون الـ 24 شهرا القادمة.

وقال الحصان: لقد أدرجنا بالفعل خمس شركات حتى الآن ، وهناك ما لا يقل عن تسع إلى عشر شركات قادمة. "إذا تم إدراج جميع التطبيقات هذا العام ، فستكون واحدة من أفضل سنوات الاكتتاب العام."

تأخذ الشركات السعودية زمام المبادرة في عمليات الطرح الأولي الجديدة في أكبر بورصة للأوراق المالية في الشرق الأوسط في وقت كانت فيه الاكتتابات العامة في جميع أنحاء المنطقة نادرة.

وقفزت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بأقصى حد مسموح به يومي الاثنين والثلاثاء بعد أول طرح لها ، وهي الأولى منذ إغلاقها بسبب فيروس كورونا، كما حصلت سلسلة متاجر البقالة بن داوود على موافقة الجهات التنظيمية للمضي في بيع 20٪ من رأسمالها.

على سبيل المقارنة ، حدث الاكتتاب العام الأولي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017. وقد جمع الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العام الماضي ما يقرب من 30 مليار دولار ، مما يجعلها أكبر عرض على الإطلاق.





ولفت إلى أن البورصة السعودية ستطرح تداول المشتقات الشهر المقبل لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب من خلال تزويدهم بالمنتجات للتحوط من انكشافهم على الأسهم المحلية.

من المتوقع أن يبدأ تداول العقود الآجلة لمؤشر سعودي فيوتشرز 30 ، الذي سيعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 ، في 30 أغسطس. وتخطط البورصة لطرح المزيد من المنتجات مثل العقود الآجلة للأسهم الفردية وخيارات الأسهم الفردية وخيارات المؤشر في مرحلة لاحقة.

وقال الحصان إن أكثر من 3000 مستثمر أجنبي مسجلون للاستثمار في السوق السعودي الذي فتح فقط للمستثمرين الأجانب في عام 2015. وقال إنه كجزء من الجهود لمواصلة اجتذاب المؤسسات الدولية ، ستقوم "تداول" بتحديث لوائح البيع على المكشوف لزيادة استخدام اقتراض الأسهم في الربع الثالث.