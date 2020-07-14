"آبل" تقترب من القيمة السوقية لشركة "أرامكو"

تقترب شركة آبل من تجاوز شركة النفط السعودية "أرامكو" والتي تعتبر أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. السعودية في تقييم السوق ، وهو معلم سيجعل عملاق التكنولوجيا أكبر شركة في العالم بهذا الإجراء.

وحققت شركة "آبل" مكاسب تصل إلى 4.2% يوم الاثنين بقيمة سوقية تزيد عن 1.70 تريليون دولار، مقارنة بشركة "أرامكو" 1.78 تريليون دولار بناءً على أسعار التداول الحالية – وفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية.

في شهر مارس ، كانت الفجوة بين قيمتي السوق أكثر من 500 مليار دولار. ارتفعت قيمة أبل بنسبة 32٪ هذا العام وسط تفاؤل واسع بشأن أعمالها.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" بنسبة 5.5% هذا العام، حيث ساهمت الجائحة بقليص الطلب العالمي على النفط، مما دفع العديد من المنتجين إلى خفض الإنتاج.



