"آبل" تقترب من القيمة السوقية لشركة "أرامكو"

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كسبت أبل أمس الاثنين 4.2 % في قيمتها السوقية لتقترب لمستوى يزيد عن 1.7 تريليون دولار بحسب بلومبرغ
تقترب شركة آبل من تجاوز شركة النفط السعودية "أرامكو" والتي تعتبر أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية. السعودية في تقييم السوق ، وهو معلم سيجعل عملاق التكنولوجيا أكبر شركة في العالم بهذا الإجراء.
وحققت شركة "آبل" مكاسب تصل إلى 4.2% يوم الاثنين بقيمة سوقية تزيد عن 1.70 تريليون دولار، مقارنة بشركة "أرامكو" 1.78 تريليون دولار بناءً على أسعار التداول الحالية – وفقا لوكالة (بلومبيرج) الاخبارية.
في شهر مارس ، كانت الفجوة بين قيمتي السوق أكثر من 500 مليار دولار. ارتفعت قيمة أبل بنسبة 32٪ هذا العام وسط تفاؤل واسع بشأن أعمالها.
وتراجعت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" بنسبة 5.5% هذا العام، حيث ساهمت الجائحة بقليص الطلب العالمي على النفط، مما دفع العديد من المنتجين إلى خفض الإنتاج.