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الثلاثاء 14 Jul 2020 02:00 م

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السعودية: تداول تطلق رسميا سوق للمشتقات المالية يوم 30 أغسطس

اعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس 2020 وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

السعودية: تداول تطلق رسميا سوق للمشتقات المالية يوم 30 أغسطس


يمثل هذا الإطلاق خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية. حيث تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 (والتي تتخذ مؤشر "إم تي 30 " أساساً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية بحسب ما نقلته وكالة الانباء السعودية.

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