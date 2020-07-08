سهم فيسبوك يقفز لمستوى 247 دولار رغم سحب شركات لإعلاناتها

وجاء ارتفاع سهم فيسبوك بعد تصريح الرئيسة التنفيذية للعمليات شيريل ساندبرغ بأن فيسبوك ستتحرك لإزالة تدوينات ومحتوى خطاب الكراهية، كما اجتمعت كل من شيريل وزوكيربرغ بأعضاء

حملة مكافحة التربح من نشر الكراهية StopHateForProfit، أمس الثلاثاء.

لكن اجتماع الجماعات المعنية بالحقوق المدنية مع مسؤولي " فيسبوك " لبحث سبل إنهاء خطاب الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي، انتهى بنتائج مخيبة للآمال، حسبما ذكرت تلك الجماعات في بيان.

ويدعو التحالف المسمى "أوقفوا الكراهية من أجل الربح"، الشركات إلى وقف بث إعلانات على فيسبوك خلال شهر يوليو، متهما عملاق التواصل الاجتماعي بالإخفاق في مكافحة العنصرية والعنف والمحتوى الذي يحرض على الكراهية والتضليل المعلوماتي.

وذكر التحالف في بيان: "بدلا من الاستجابة فعليا لمطالب عشرات من أكبر المعلنين على المنصة التي انضمت إلى (حملة) أوقفوا الكراهية من أجل الربح لمقاطعة الإعلانات خلال شهر يوليو، تريد فيسبوك منا أن نقبل نفس الخطابة القديمة التي أعيد تعبئتها كرد جديد".

وجاء البيان بعد أن التقت تلك الجماعات بمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي ل فيسبوك ، وشيرل ساندبيرج، رئيس العمليات، الثلاثاء.

يشار إلى أن شركات من بينها أديداس وستاربكس قررت سحب إعلاناتها على فيسبوك خلال شهر يوليو، مما يوجه صفعة إلى الشركة التي تعتمد في جميع أرباحها تقريبا على الإعلانات.