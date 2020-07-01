16 ريال سعودي سعر السهم في اكتتاب شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري





أعلنت الأهلي كابيتال، المستشار المالي ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الاكتتاب العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وبنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريال سعودي للسهم الواحد.

بلغت نسبة التغطية للصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل أشخاص مرخص لهم 43.4%، كما بلغت نسبة التغطية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في السوق السعودي، وشركات التأمين، والشركات الخاصة، والمؤسسات الخيرية، والمستثمرين الأجانب المؤهلين 56.6%.

وأضافت الأهلي كابيتال أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب العام، الذي سينطلق يوم الخميس الموافق 11/11/1441هـ (02/07/2020م)، وينتهي الأحد الموافق 14/11/1441هـ (05/07/2020م). وكشفت الأهلي كابيتال أن المؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها (27.180.000) سهم تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى، موضحة أنه مع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص (2.718.000) سهم كحد أقصى، تمثل ما نسبته 10% من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد، مشيرة إلى أنه يحق لمدير الاكتتاب، بموافقة هيئة السوق المالية، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للجهات المشاركة إلى (24.462.000) سهم لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وقد تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك السعودي للاستثمار، البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة) على ضمان توفير كافة المعلومات والمنصات التي يحتاجها المستثمرون ضمن الفروع والقنوات الإلكترونية التابعة لها لتلقي طلبات الاكتتاب، بما في ذلك المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة وأجهزة الصرف الآلي والخدمات المصرفية عبر الهاتف. مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa. وموقع شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري www.amlakint.com وموقع شركة الأهلي كابيتال www.alahlicapital.com.

الجدير بالذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء، والتي تمتد مظلّتها لتشمل مختلف الاحتياجات العقارية للشركات والأفراد بما في ذلك تمويل عقار جاهز، أو تمويل شراء العقارات تحت الإنشاء من مطورين معتمدين، أو تمويل شراء أراض أو تمويل بناء العقار. كما وتعتبر أملاك العالمية من الشركاء الداعمين للبرامج التي تتبناها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوسيع قاعدة ملاك السكن وتسريع وتيرة حصولهم على التمويل اللازم.