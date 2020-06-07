ما سر صعود الأسواق المالية الأمريكية بأحداث العنف العنصري الذي يستهدف السود؟

وربطت القناة في رسم بياني بين صعود سوق الأسهم و هذين الحادثين، وحادثة عام 1992 في قضية مقتل الرجل الأسود رودني كينغ في 1991، وبعد مقتل الشاب الأسود مايكل براون (17 عاماً) سنة 2014 على يد شرطي أبيض.

أما عن سبب صعود الأسهم رغم جائحة كورونا واحتجاجات ضد وحشية الشرطة، فالسبب هو أن سوق الأسهم الأمريكي لا يعكس حال الاقتصاد بل وضع الشركات الضخمة التي حققت أرباحا هائلة مثل أمازون وغيرها بحسب محلل في شبكة سي إن بي سي.

وأشار جيم كرامر قائلا إن جائحة كورونا المستجد أطلقت أضخم انتقال للثروة في التاريخ، وأضاف متسائلا كيف يمكن ارتداد السوق دون مواكبة الاقتصاد لذلك؟ السبب يكمن في أن السوق يمثل مستقبل أداء الشركات الكبرى وكلما كانت أضخم كلما استطاعت تحريك كبرى المؤشرات الرئيسية، فهذه أول حالة ركود تأتي فيها الشركات الكبرى والثروات الضخمة دون أن يلحق بها أي ضرر بل تحقق مكاسب هائلة، فيما تتساقط الشركات الصغيرة وتعجز عن سداد تكاليف تشغيلها مثل الإيجار لمالكين من الشركات الضخمة التي لم تقدم أي اعفاءات، مما يجعل من هذا الجائحة أضخم عملية لانتقال الثروة في التاريخ.

يذكر أن شركات استثمارية كثيرة تتربص بهذه الفرصة لتحقيق أرباح ضخمة كما هو الحال مع ستاروود و بروكفيلد وبلاك ستون (التي أصبحت من خلال شركتها انفيتيشن هومز-Invitation Homes- تستحوذ على 11% من سوق الإيجارات السكنية في الولايات المتحدة) و تحذر تقارير صحفية من أزمة رهن عقاري جديدة في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

مليارات الدولارات ستجنيها وول ستريت من أزمة الإيجارات بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد مخاوف من تدهور سوق الرهن العقاري وسوق المنازل الأمريكية فهل ستكون فرصة القرن لشركات ستقتنصها كما يزعم أحد المستثمرين؟

ويمثل هذا الوضع فرصة كبيرة لاقتناص الأصول العقارية بأبخس الأثمان فيما يمكن لهذه الشركات أن تزعم أن استثماراتها بتلك الأصول المتعثرة أو التي توشك على التعثر، قد ساهمت بتحقيق استقرار لأسعار العقارات وللسوق العقاري ككل.