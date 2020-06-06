أسهم أمريكا تصعد بدعم تقرير مفاجئ للوظائف

نيويورك وكالات - ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو أيار قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.16 نقطة، أي ما يعادل 3.15 بالمئة، إلى 27110.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 81.58 نقطة، أو 2.62 بالمئة، إلى 3193.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 198.27 نقطة، أو 2.06 بالمئة، إلى 9814.08 نقطة.

يأتي ذلك، بينما استأنفت أنشطة اقتصادية عدة في الولايات المتحدة أعمالها مجدداً، بعد تشديد ما يزال حاضراً في بعض الولايات، لتضيف السوق الأميركية الشهر الماضي 2.5 مليون وظيفة جديدة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، اليوم، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.1 مليون إلى 21 مليوناً في أيار/ مايو، مقارنة مع 23.1 مليون فرد بلا عمل في نيسان/ أبريل السابق له.

وعزا المكتب التحسن في سوق العمل، إلى استئناف محدود للأنشطة الاقتصادية، التي تم تقليصها خلال شهرَي مارس/ آذار وأبريل بسبب انتشار الفيروس، والجهود التي بذلت لاحتوائه في أيار/ مايو.وارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، بمقدار 9.8 نقاط مئوية بواقع 15.2 مليون شخص منذ فبراير/ شباط 2020. كذلك، أظهر التقرير ارتفاعاً حاداً للتوظيف في مجالات الضيافة والبناء والتعليم والخدمات الصحية، وتجارة التجزئة، فيما واصلت العمالة في الحكومة الانخفاض بشكل حاد.وتعليقاً على التراجع المفاجئ لمعدّل البطالة، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب متفاخراً «بقوّة» الاقتصاد الأميركي. وفي مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض اليوم، قال إن «هذه القوة أتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه إلى حدّ كبير».



كما أكد ترامب أن بلاده «تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كوفيد 19»، الذي لا يزال يسجل حصيلة وفاة مرتفعة نسبياً يومياً. إذ سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس 1021 وفاة جرّاء الفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.



وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كورونا"، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطّى 1,870,000 مصاب. فيما أُعلن عن تعافي 485 ألف شخص.

والولايات المتّحدة تعدّ البلد الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء جائحة «كوفيد 19» إن كان على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. وخفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر، بدرجات متفاوتة، التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/ مارس.