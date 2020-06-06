أسهم أمريكا تصعد بدعم تقرير مفاجئ للوظائف

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للمرة الأولى منذ انتشار فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة الأميركية، أظهر تقرير وضع الوظائف الأميركية تراجعاً لافتاً لمعدل البطالة في البلاد، بحيث سجّل تراجعاً بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 13.3% في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع أبريل/ نيسان السابق.
نيويورك وكالات - ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو أيار قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.16 نقطة، أي ما يعادل 3.15 بالمئة، إلى 27110.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 81.58 نقطة، أو 2.62 بالمئة، إلى 3193.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 198.27 نقطة، أو 2.06 بالمئة، إلى 9814.08 نقطة.
يأتي ذلك، بينما استأنفت أنشطة اقتصادية عدة في الولايات المتحدة أعمالها مجدداً، بعد تشديد ما يزال حاضراً في بعض الولايات، لتضيف السوق الأميركية الشهر الماضي 2.5 مليون وظيفة جديدة.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، اليوم، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 2.1 مليون إلى 21 مليوناً في أيار/ مايو، مقارنة مع 23.1 مليون فرد بلا عمل في نيسان/ أبريل السابق له.
Wow! Jobs Not Mobs! https://t.co/sFpTqQDfKI— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 5, 2020
كما أكد ترامب أن بلاده «تجاوزت إلى حدّ كبير وباء كوفيد 19»، الذي لا يزال يسجل حصيلة وفاة مرتفعة نسبياً يومياً. إذ سجّلت الولايات المتّحدة مساء أمس 1021 وفاة جرّاء الفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن "كورونا"، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطّى 1,870,000 مصاب. فيما أُعلن عن تعافي 485 ألف شخص.
والولايات المتّحدة تعدّ البلد الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء جائحة «كوفيد 19» إن كان على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات. وخفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر، بدرجات متفاوتة، التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار/ مارس.