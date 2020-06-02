1.3 مليار دولار كسبتها شركة للقاح فيروس كورونا ببيع أسهمها بعد خبر متفائل حول نتائج اللقاح

وأثار إعلان مودرنا المتفائل على نجاح اللقاح انتقادات المراقبين من تضخيم نتائج اللقاح الشهر الماضي يوم 18 مايو مع صفقات بيع قامت بها الشركة مع صعود سعر أسهم الشركة بضوء الإعلان، فيما تراجع سعر السهم لاحقا.

وقال رئيس مجلس إدارة سابق لهيئة الأوراق المالية والبورصة خبير في سوق الأسهم إن توقيت تلك الصفقات مثير للشكوك ويجب أن يخضع للتحقيق حول تلاعب غير قانوني محتمل بالسوق بحسب سي إن إن.

ويوم إعلان الشركة المذكور قفزت أسهم شركة مودرنا للأدوية بنسبة 30 بالمئة، بعد أن أعلنت عن نتائج واعدة للقاح كورونا، لكن بينما كان يتسابق المستثمرون على أسهم الشركة، وبعدما ارتفع سهم الشركة إلى 87 دولارا الاثنين، تراجع تحت 70 بالمئة في نفس اليوم، بعدما شكك خبراء طبيون في النتائج الأولية للقاح، بحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وباعت مودرنا -ورمزها بالبورصة MRNA- بعد ساعات قليل من إعلانها عن نتائج مبشرة لاختبارات اللقاح، قرابة 17.6 مليون سهم للجمهور بسعر 76 دولار للسهم فيما كان سعر السهم حوالي 48 دولار يوم 6 مايو، وكسبت الشركة من بيع أسهمها بعد الإعلان مباشرة قرابة مليار و300 مليون دولار.

ولا توفر إلى حد الآن علاجات أو لقاحات معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ويتوقع الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال قد يحتاج 12 إلى 18 شهرا من بداية تطويره إلا أن شركات تطوير اللقاحات تواكب الإعلان عن تجارب ونتائج لها كي تجمع تمويلا لتصنيع اللقاحات لإنتاجها بكميات كبيرة ولتحقيق أرباح من ارتفاع أسهمها.