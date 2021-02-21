التسويق والاتصالات في عالم رقمي جديد: 5 دروس من رحلة البحث عن حلول





تحوّلت جملة "لنبحث عن حلول" إلى جزء رئيسي من يومياتي مع فريق عمل التسويق والاتصالات، بعد أن قلب كوفيد-19 المعادلات رأسا على عقب، متسببا بإغلاق عام حول العالم، وانتقال معظم فرق عمل الشركات لممارسة نشاطاتها عن بُعد من المنزل. لم يكن أحد مستعدا لهذه التغييرات الجوهرية، خصوصا في عالم التسويق والاتصالات. لطالما اعتمدنا في عملنا على اللقاءات المباشرة والمناسبات العامة والمؤتمرات والمعارض، ولم يكن يشكل التواصل الرقمي مع الشركات والأفراد سوى جزءا محدودا. وجاء حدث "جيتكس" ليضعنا أمام الاستحقاق الأول من نوعه، إذ كان علينا تحضير خطة عمل تدمج مسارين في التسويق والاتصالات، الأول يفترض بنا تحضير خطة تسويق تعتمد على اللقاءات المباشرة مع الزوار، لأن المعرض سيستضيف جزءا من زواره كما جرت العادة، والثاني يتطلب تحضير خطة تسويق واتصالات رقمية مع زوار لن تطأ أقدامهم أرض المعرض.

المسوّقون يواجهون هواجسهم

لم يكن تحضير خطة بمسارين أمرا غريبا، فكل القطاعات الاقتصادية تشهد تغيّرات على ضوء الأزمة وتحدياتها. وثمة سعي واسع لدى خبراء التسويق والاتصالات لإيجاد إجابات على عدد متزايد من الأسئلة في عالم الأعمال الرقمي الجديد، حيث كل التطورات تدفعنا للتفكير والبحث عن أساليب جديدة للمحافظة على كفاءة عمليات التسويق. كما ثمة تحديات متزايدة في عالم الشركات والعلاقات التجارية التي تجمعها. لكننا لم نواجه هذه التحديات سوى عندما بدأنا نفقد فرصة اللقاء وجها لوجه خلال أداء أعمالنا، وأدركنا كما كانت هذه اللقاءات الشخصية فعّالة وأساسية خلال تأدية نشاطاتنا التسويقية.

غياب "رفاهية الوقت"

لقد بات واضحا الفراغ والغياب الكبير الذي تركته النشاطات والمؤتمرات والفعاليات التجارية التي تجري ميدانيا، في خطط التسويق التي نضعها حاليا. وإذا كانت خطتكم التسويقية تعتمد بشكل كبير على الفعاليات الميدانية، كما هو الحال بالنسبة للمسوقين المتخصصين بالعلاقات التجارية بين الشركات، فهذا يعني أنكم تقفون اليوم أمام أسئلة جوهرية خلال وضع استراتيجيتكم، خصوصا فيما يتعلق بالحملات الطويلة المدى التي تستمر أشهرا مستفيدة من فرص اللقاء المباشر مع المُستهدفين في الفعاليات الكُبرى. والسؤال الآخر المثير للاهتمام: كيف ستتعاملون مع النشاطات والفعاليات التقليدية المختلفة إذا عادت "إلى الحياة" بعد فترة انقطاع طويلة؟ باختصار، لقد واجه المسوقون هواجسهم، والتي بالمناسبة لم تكن اعتيادية، وشكلت مصدر قلق، ودفعتهم إلى البحث عن حلول عملية، فعالة، قابلة للتطبيق، تواكب العصر الرقمي وبذات الوقت كان عليهم العثور على الإجابات بسرعة، إذ لم تتوفر لديهم "رفاهية الوقت".

الاستحقاق الكبير: جيتكس

لقد اكتشفنا بسرعة أن "جيتكس" هو الاستحقاق الأول في عالم التباعد الاجتماعي والإقفال العام. ببساطة لأنه الحدث الأكبر من نوعه الذي يُنظّم بعد "الاصطدام" الكبير بانعكاسات كوفيد-19. الأكيد أننا تعلمنا الكثير من خلال مشاركتنا في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وهو واحد من أكثر المناسبات جذبا للشركات التكنولوجية في العالم. الموعد الأساسي للحدث كان خريف 2020، إلا أنه تأجّل، لأن الامارات كانت تعمل بشكل استباقي على احتواء تفشي كوفيد-19. ولكن عندما تراجعت معدلات الإصابة بالفيروس، توفرت ثقة كافية لتنظيم الحدث بشكل آمن في ديسمبر. وبحسب مركز دبي التجاري العالمي الذي ينظّم الحدث، كان جيتكس الحدث التكنولوجي الوحيد الذي يُعقد بحضور المشاركين في العام 2020.

وكمسوقين كنّا نُحضّر للمشاركة في جيتكس على أساس نموذج الحضور الشخصي، وحضرنا أدبياتنا وخططنا التسويقية على هذا الأساس، إلا أن تحضيراتنا التسويقية المخصّصة لعالم الأعمال الرقمي، كانت أيضا تجري على قدم وساق. رافقنا القلق طيلة أيام التحضير للحدث، كنا كل يوم نواجه معضلة جديدة، وكل يوم نجترح الحلول الجديدة. لقد كانت حلولا لم تخطر ببالنا يوما، فمن كان يقول إن خطة التسويق والاتصالات التي تعوّدنا على وضعها لعشرات الأعوام، ستصبح فجأة خطة بمسارين؟ ومن كان يتوقع أن نحضّر أدوات تسويق تتناسب مع الجالسين في منازلهم؟ ومن كان يتوقع أن نبث نشاطاتنا مباشرة من معرض جيتكس إلى 150 مدينة حول العالم، لنُطلع "الزوار الرقميين" على أحدث مبادراتنا وحلولنا ونتائج جهودنا حول العالم الموجّهة إلى تحقيق استدامة الأعمال وعولمة العمل؟ والنتيجة أن مشاركتنا في "جيتكس" كانت مذهلة، وتفاعلنا مع زوارنا الرقميين والفعليين بأسلوب فعال، وحصل الجميع على تجربة فريدة من نوعها.

لقد كانت أياما لا تُنسى، وخرجنا من المعرض بعد انتهاء نشاطاته، كأننا نخرج من أرض اكتشفناها للتو، أرض امتزج فيها العالم الرقمي بالعالم الحقيقي، كنا ننظر إلى بعضنا بتمعّن، لأننا كنا على ثقة من أننا لن ننسى هذه التجربة أبدا. لقد تبلورت خلال المعرض خطط تسويق واتصالات، ستؤسس من دون أدنى شك لمرحلة جديدة في عالم التسويق والاتصالات.

وهذه هي الدروس الخمسة الأساسية المُستفادة:

1. ركّز على كل الجبهات

نحن مزوّد حلول تكنولوجي نعمل مع الشركات، ولدينا فريق ينفذ سياسات تسويقية هدفها الوصول إلى العملاء من الشركات في منطقة تشمل أوروبا، آسيا وأفريقيا. ولهذا فإننا ننظر إلى التفاعل مع شركاء الأعمال وسائر الشركات التي نتعاون معها، باعتباره أساسيا ومن الضروري أن تتمتع مقارباتنا بأساليب تتسم بنوعية فائقة، وهو ما نعتبر أساسيا وضروريا وحساسا في آن معا خصوصا خلال دخولنا إلى الأسواق المختلفة. ليس هذا فحسب، فنحن أيضا ننظر إلى جيتكس باعتباره فرصة تتكرر مرة واحدة فقط كل عام، ولهذا علينا التحضير له بشكل جيد والاستفادة منه في مجال المبيعات. في السابق، كنا نستقبل مئات الشركاء والعملاء في إمارة دبي المميزة، ونصمّم خطتنا على أساس اللقاءات الشخصية المباشرة. أما في دورة 2021 من جيتكس، كان علينا أن نعتمد نموذجا هجينا أو مُدمجا، ما تطلّب منا بذل الجهود في مسارين متوازيين الأول شخصي والثاني رقمي، وكل مسار تطلّب منا "السفر في رحلة مختلفة".

2. فكّر مثل نتفلكس

من حيث المبدأ، كنا نعمد خلال الأحداث التي تشهد مشاركة شخصية، إلى تحضير محتوى وأدبيات عمل تسويقية مصمّمة خصيصا لمحاكاة متطلبات كل زورانا في المعرض. هذه المقاربة تسقط برمتها عندما يدخل التسويق الرقمي إلى المعادلة. آخر ما كنا نريد القيام به، هو مرافقة زوارنا في زيارة رقمية واستبعاد المسار الذي يستند إلى تقديم محتوى بالإضافة إلى رسالة تسويقية مصممة شخصيا لكل زائر يشارك شخصيا في المعرض. وفي النهاية ساهمت خطة التسويق والمبيعات الناجحة في تحقيق أداء مميز، إذ حصلنا على المعلومات الاستشرافية الضرورية ونتائج تحليل البيانات المطلوبة، وحققنا أيضا استجابة عظيمة على مستوى تفاعل الزوار في مرحلة ما بعد الحدث. التجربة التي حصل عليها الزوار، كانت سهلة وفعالة وتتجاوب مع متطلباتهم واهتماماتهم بدقة، تماما كما تتفاعل منصة نتفلكس مستخدميها. المميز في العالم الرقمي، هو إمكانية معرفة تفاصيل هائلة عن المستخدم، من خلال البيانات المتوفرة عنه. ولهذا تمكنا من توجيه الزوار إلى الخدمات والحلول التي يتوقعون معرفة المزيد عنها، فاختصرنا لهم الوقت والجهد.

3. كن سريعا

واحدة من ميزات جيتكس هي أجندة مؤتمره ذات المستوى العالمي، والتي تتضمن 300 جلسة معتمدة على النموذج الذي يدمج الحضور الشخصي والحضور رقميا عن بُعد، والتي امتدت لخمسة أيام. وعندما توفرت لنا فرصة في "اللحظة الأخيرة" لإطلاق شراكة مع المنظمين لإدخال حلولنا التقنية ضمن ترتيبات عقد المؤتمر لم نتردد لحظة واحدة. كيف لا، ونحن رواد هذا العالم الرقمي الذي يسهّل المشاركة عن بُعد ويحسّن تجربة المشاركين. وقبل أسابيع قليلة من عقد المؤتمر، تحوّل Avaya Spaces إلى المنصة الرسمية التي سمحت بالمشاركة عن بُعد طوال أيام المؤتمر. صحيح أن الحل الذي قدمناه يقدم فرصة المشاركة المرئية للحضور فحسب، لكننا لم نتردد لحظة واحدة لأخذ المبادرة ووضع هذا الحل التكنولوجي بتصرف 30 ألف شخص ممن شاركوا في جلسات المؤتمر.



4. انسى أدوات القياس القديمة

إنه عالم جديد، ومعه جاءت أساليب جديدة لا لقياس النجاح فحسب، بل أيضا لرصد وتقييم الأعمال بشكل فوري. وبات يمكن وصف الوقت الذي يحتاجه فريق مبيعاتنا للاستجابة للأعمال بـ "الآني"، ما ساهم بمضاعفة أدائنا على مستوى المبيعات وخصوصا ما نسميه "المبيعات المؤهلة" SQL. وبشكل مواز من حيث الأهمية، يمكن القول إن قدرتنا على الوصول إلى وسائل الإعلام والتفاعل معها كانت الأعلى بين كل العارضين في هذا الحدث الكبير.



5. احتفل بالفوز كفريق

سواء كنا أمام عالم جديد أم لا، ثمة حقيقة واضحة ترافقنا، وهي أن التسويق يُحقق النجاح فقط عندما تسود روح فريق العمل. قسم التسويق ليس جزيرة منعزلة، ويجب أن يكون منخرطا بشكل حقيقي وقوي في عملية وضع أهداف الشركة وتحقيقها. نحن محظوظون في أڤايا بوجود فرق عمل من الدرجة الأولى في مختلف الأقسام، انطلاقا من التسويق والمبيعات وصولا إلى المجال التقني والدعم. لكن نجاح خطة تسويق مُدمجة يتطلب توفر فرق العمل المناسبة في المكان الصحيح، وتقديم العروض المناسبة والعمل بشكل ملائم على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة. ولهذا من المفيد التفكير بوضع الأشخاص المناسبين في المكان الصحيح، وتحضيرهم، وتاليا تمكين الشركة من تحقيق النجاح.