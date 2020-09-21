"شراع" يطلق مبادرة لدعم شركات التكنولوجيا الصحية والغذائية الناشئة

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مبادرة "UCAN" بهدف دعم الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الصحية والغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإيجاد حلول فاعلة في مواجهة التحديات العالمية التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد-19.

تتضمن المبادرة تقديم 250 ألف دولار للشركات المستهدفة على شكل منح. وتشمل المبادرة رواد ورائدات أعمال طوروا ابتكارات مجتمعية ضمن فئتي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الغذائية، حيث تقتضي معايير الحصول على المنح امتلاك الشركات الناشئة منتجاً مطوراً من قبلها، وأن يكون قابلاً للاستخدام الحالي والتطوير المستقبلي، إضافة إلى إثبات ما يشير إلى قدرة الشركة على النمو والتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد اختيار الشركات الناشئة المتأهلة للمرحلة النهائية في كلتا الفئتين وذلك من ضمن الشركات الراغبة في المشاركة بالمبادرة، يتوجب على المرشحين عرض مشاريعهم على لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء المتخصصين بالتكنولوجيا الصحية والغذائية، حيث تحصل الشركة الفائزة في كل فئة على منحة قدرها 100,000 دولار، فيما تحصل الشركة الناشئة الفائزة بالمركز الثاني في كل فئة على منحة قدرها 25,000 دولار.



وتأتي مبادرة "UCAN"، في إطار استجابة مركز "شراع" لتحديات أزمة كورونا، وتأكيداً على التزامه بدعم تحدي "#أوبونتو_لوف_تشالينج"، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومامادو كويدجيم توريه، مؤسّس "مؤسَّسة أفريقيا 2.0"، بهدف إلهام رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم على مساندة مجتمعاتهم خلال أزمة تفشي وباء كورونا وفي مرحلة ما بعد كورونا.



وأكدت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أن مبادرة "UCAN" الجديدة تسعى لتمكين رواد الأعمال من تحقيق التأثير المجتمعي الإيجابي من خلال المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، وبشكل خاص في مجال الصناعات الصحية والغذائية والتي يتطلب دعمها حالياً وبعد التعافي من كورونا.

وأوضحت المدفع أن هذه المبادرة تؤكد التزام مركز "شراع" بترسيخ ثقافة ريادة الأعمال ذات التأثير الإيجابي، وعزمه لتعزيز جهوده في توسيع مبادراته على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن مركز "شراع" يسعى من خلال المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة التي توفر حلولاً عملية فريدة في مجال التكنولوجيا الصحية والغذائية والتي تلبي الاحتياجات الملحة للمجتمعات على المستوى الوطني والعالمي، وذلك بما يؤدي إلى ضمان توفير منصة لصناع التغيير الموهوبين في كل مكان حول العالم، بهدف تمكينهم من تعزيز التأثير الإيجابي لشركاتهم الناشئة".



وبالإضافة إلى الجوائز المالية القيمة، سيعمل مركز "شراع" على تسهيل دخول الشركات الناشئة الفائزة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نمواً لافتاً، ومساعدتها على توسيع شبكة اتصالاتها مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تنظيم جلسات افتراضية مع نخبة من الخبراء من جميع أنحاء العالم.