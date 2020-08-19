23 مبتكرا جديدا أكثر من نصفهم من النساء يحصلون على منحة إكسبو لايف الدولية

أعلن إكسبو 2020 دبي انضمام 23 مبتكرا جديدا إلى قائمة الحاصلين على منحة إكسبو لايف في الدورة الخامسة لبرنامج منح الابتكار المُؤثِّر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحاصلين على المنحة الدولية إلى 142 مبتكرا من 76 بلدا، بينهم أكثر من 20 مبتكرا من المنطقة العربية.



ووقع الاختيار على أحدث المنضمين إلى البرنامج من بين أكثر من أربعة آلاف مبتكر من 170 دولة، تقدموا للحصول على المنحة الدولية في الدورة الخامسة للبرنامج. وتعالج المشروعات المختارة بعضا من أهم التحديات التي تواجهها شعوب العالم، من خلال وضع حلول مبتكرة لها، تساعد المجتمعات المحلية على تجاوز تلك التحديات، وهو الهدف الرئيس الذي تأسس البرنامج من أجله عام 2016، انطلاقا من دور إكسبو 2020 دبي كحدث دولي ومحفل لشعوب العالم لمناقشة التحديات الملحة ووضع حلول لها تحت شعار "تواصل الشعوب وصنع المستقبل" وتجسيدا لالتزامه بالإسهام في جهود دولة الإمارات الداعمة لشعوب العالم.

وتقود النساء أكثر من نصف مشاريع المبتكرين العالميين الحاصلين على المنحة في الدورة الخامسة، وهو ما يسلط الضوء على مدى التزام إكسبو لايف بدعم المشاريع التي تقودها النساء. وحتى يومنا هذا، تقود رائدات الأعمال 35 في المئة من جميع مشاريع المبتكِرين العالميين – أي 49 مشروعا من إجمالي 142 مشروعا ضمن برنامج منح الابتكار المُؤثر.

ومن بين المشاريع الحاصلة على منحة إكسبو لايف في الدورة الخامسة منصة "أمل وورك"، التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين المقاولين والعمال في فلسطين، للمساعدة في حصول العمال على فرص عمل مناسبة بصورة مستمرة وضمان الحفاظ على سلامتهم وكرامتهم. وتعمل المنصة المبتكرة من خلال شبكة رقمية شفافة تجمع بين الخدمة التي يقدمها العامل والخدمة التي يبحث عنها المقاول للمساعدة في إنشاء تطابقات موثوقة، كحل لصعوبة إيجاد فرص عمل منتظمة وتقييم المهارات. والمشروع هو أحدث المشاريع المنضمة إلى البرنامج من بين أكثر من 20 مشروعا مبتكرا من المنطقة العربية.

قائمة المبتكرين العالميين الحاصلين على المنح في الدورة الخامسة.

• أمل وورك، فلسطين

• بي غيرل، الولايات المتحدة (التنفيذ في موزمبيق)

• بيغ تكنولوجيز ش.ذ.م.م.، غينيا بيساو

• بايو ناتشرال سولوشنز، بيرو

• برين تريب، مالطا

• كامب ألاتو، قيرغيزستان

• كربون ستوب، الصين

• كوليبا، ساحل العاج

• إيكووير، الهند

• إيديوبوكي، أوروغواي

• جي آي سي ميد، الكاميرون

• أولا كود، المكسيك

• إنفو كورب تكنولوجيز، سنغافورة

• إنوفتيف سولوشنز فور سيستينابل ديفلوبمنت أوف كوميونيتيز، أرمينيا

• لينك يور بوربس، جامايكا

• مارينا إنوفيشن، جمهورية كوريا

• موسان، سويسرا (التنفيذ في غواتيمالا)

• بلاستيك فري، السويد

• ري-نوبل، الولايات المتحدة الأمريكية

• سيفتي نت تكنولوجيز، المملكة المتحدة

• سمارت هافنز أفريقيا، أوغندا

• تالنت بيوند باوندريز، أستراليا (التنفيذ في الأردن ولبنان)

• فيتيبورت، سلوفاكيا