ابتداء من 1500 دولار، مركز دبي المالي العالمي يطلق «رخصة الابتكار» لدعم ريادة الأعمال

أطلق مركز دبي المالي العالمي رخصة الابتكار الجديدة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال والشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا.

ويأتي إطلاق الرخصة الجديدة بهدف دعم الابتكار في ريادة الاعمال والابداع واستقطاب شركات من قطاعات جديدة إلى المركز المالي والاستفادة من هذه المبادرة النوعية.

ويتيح المركز الاستفادة من خيارات مرنة ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المستقل لمركز دبي المالي العالمي القائم على القانون الإنجليزي وحقوق الملكية الفكرية العالمية ونظام حماية البيانات.

وتتضمن «رخصة الابتكار» الجديدة للمركز خيارات مدعومة للترخيص التجاري بتكلفة تبدأ من 1500 دولار أمريكي سنوياً. وبإمكان شركات الابتكار الوصول إلى مساحات العمل المشتركة في المركز بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات عمل لأربعة من موظفيها عند استئجار مساحة مكتبية .