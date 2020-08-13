السعودية: "كيف تعد دراسة الجدوى" لقاء بغرفة الشرقية الأحد القادم

ويستعرض اللقاء أبرز المحاور التي تساعد رواد ورائدات الأعمال في الانطلاق بمشاريعهم التجارية الخاصة التي غالباً ما ترتكز على دراسة الجدوى كونها الأسلوب الأهم في دراسة السوق وقياس إثر المنتجات الجديدة الذين ينوون طرحها من خلال مشاريعهم الجديدة بحسب وكالة الانباء السعودية.

ويناقش اللقاء بعض الخطوات المهمة المتبعة في دراسة الجدوى وإمكانية تنفيذها بجودة عالية حتى يحصل رواد ورائدات الأعمال على المعلومات المهمة التي تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم خلال المشروع.