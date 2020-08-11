الإمارات: مجانا 5 ورش افتراضية من بادري

أعلنت "أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات"، الذراع التعليمية لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، عن تنظمها في شهر أغسطس الجاري، خمس ورش عن بعد، بالتعاون مع غوغل، ولينكد إن، وروّاد، والقنصلية الأمريكية في دبي، وذلك ضمن مبادرتها التعليمية الافتراضية "بادري لتبادل المعرفة" التي أطلقتها في أبريل الماضي.

وتستهدف المبادرة، التي جاءت تماشياً مع توجهات الدولة والتدابير الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعزيز عملية التعليم القائمة على التعاون، وضمان استدامة التواصل المهني والاجتماعي خلال فترة البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الجسدي.

وتسعى الورش، التي يقدمها نخبة من القادة الصناعيين ورواد الأعمال، لتمكين طلاب الجامعات، والباحثين عن النجاح الريادي والوظيفي، من خلال تعزيز مهاراتهم الإلكترونية، وتعريفهم بأساسيات التسويق، بالإضافة إلى الارتقاء بمعارفهم المتعلقة بأسواق العمل في الوضع الراهن.

مهارات من غوغل

وشملت ورشة "مهارات من غوغل" التي نظمت في 5 أغسطس الجاري بين الساعة 1:00 و3:30 ظهراً، برنامجاً تدريبياً لتعزيز المهارات الرقمية للمشاركين الذين يتقنون اللغة العربية، وراعت في تصميمها المساعدة على ردم الفجوة القائمة في مهارات القوى العاملة بالمنطقة، وضمان الاستفادة من التكنولوجيا في توفير الفرص لكافة أفرادها.

وأشرف على تصميم الورشة شركة غوغل، وقدمتها باللغة العربية المدربة المعتمدة لما يوسف، استشاري التسويق الرقمي، حيث عرفت المشاركين فيها على مهارات رقمية متنوعة بهدف إعدادهم لاغتنام الفرص في المستقبل، وحصل المشاركون في الورشة على شهادات من شركة غوغل.

مخيم ريادة الأعمال

ويشرف على ورشة "مخيم ريادة الأعمال"، التي تنظم في 19 أغسطس الجاري بين الساعة 11:00 صباحاً و1:00 ظهراً، رائد الأعمال المهندس طلال المهنا، المدير المؤسس لشركة "شراع للاستشارات وإدارة المشاريع التجارية"، يعرف من خلالها رواد الأعمال المحترفين والمبتدئين على أساسيات التسويق الأربعة، الإنتاج، والسعر، والمكان، والترويج، وذلك فيما يخص المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى كيفية تأسيس الأعمال باستخدام نموذج الأحجيات التسع الإدارية (9 building blocks)، وتُقدم الورشة باللغة العربية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد).

التوجيه الأمثل نحو أفضل الممارسات بالتعاون مع "لينكد ان"

ويقدم ورشة "التوجه الأمثل نحو أفضل الممارسات"، التي تنظم بالتعاون مع "لينكد إن" في 19 أغسطس الجاري بين الساعة 11:00 صباحاً و12:30 ظهراً، كلٌّ من لميس عمار، المدير الإقليمي لمؤسسة لينكد إن - قسم تحليل المهارات، والمدرب وائل كمال، مدير حلول المواهب – القطاع الحكومي دولة الإمارات – لينكد إن.

وتتضمن الورشة، التي تقدم باللغة الإنكليزية، تعريف المشاركين بمستجدات البحوث المتعلقة بمهارات ووظائف المستقبل، فضلاً عن مساعدتهم للتعرف على كيفية إنشاء ملف شخصي احترافي لتجهيزهم لسوق العمل، حيث ينال المشاركون شهادة من أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

من رواد أعمال إلى مسوقين بالتعاون مع "لينكد ان"

وبالتعاون مع "لينكد إن" أيضاً تنطلق ورشة "من رواد أعمال إلى مسوقين" في 20 أغسطس الجاري بين الساعة 11:00 صباحاً و12:30 ظهراً، حيث يقدمها باللغة الإنكليزية كلٌّ من لميس عمار، المدير الإقليمي لمؤسسة لينكد إن - قسم تحليل المهارات، والمدرب وائل كمال، مدير حلول المواهب – القطاع الحكومي دولة الإمارات – لينكد إن.

وتعرف الورشة المشاركين على كيفية تحسين الملف المهني بهدف تمكينهم من الحصول على عملاء جدد، ومساعدتهم على النجاح في أعمالهم، حيث يحصل المشاركون على شهادة من أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

ما هو التالي: "التحضير لسوق العمل بعد جائحة كوفيد-19"

ويقدم ورشة "ما هو التالي: التحضير لسوق العمل بعد جائحة كوفيد-19"، باللغة العربية كلٌّ من نسمة فرحات، مدير برنامج الغرير للمفكرين اليافعين في مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وتيفاني لين، مساعد مدير مبادرات التعلم مدى الحياة في جامعة أريزونا، وتُنظّم بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بدبي في 26 أغسطس الجاري بين الساعة 7:00 و9:00 مساء.

وتسلط الورشة الضوء على المهارات والسلوكيات التي يبحث عنها رواد الأعمال أثناء عملية التوظيف، وغيرها من الخصائص المطلوبة في سوق العمل التي تؤدي إلى ضمان استدامة المسار الوظيفي في المستقبل، فيما يحصل المشاركون فيها على شهادة من أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

الارتقاء بفكر ريادة الأعمال

وأكدت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن مؤسسة (نماء) تواصل جهودها الرامية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى توفير نظام ملائم لرواد الأعمال والمهنيين في جميع أنحاء العالم، من خلال برامج أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، مشيرة إلى أن إطلاق أكاديمية بادري الإلكترونية أسهم في توفر مجموعة واسعة من مصادر المعلومات التي أعدها نخبة من خبراء الصناعة العالميين، لمساعدة كافة الباحثين عن المعارف المؤسسية ذات الجودة العالية على مواجهة التحديات التي منعتهم من الحصول على مصادر موثوقة.

وأضافت بن كرم "أثبتت مبادرة (بادري لتبادل المعرفة) الافتراضية عبر سلسلة الدورات التي تقدمها أنها خطوة ناجحة في التوجه الذي تتبناه المؤسسة، ويسرنا أن نساعد الجميع على اكتساب المهارات العملية اللازمة التي ترتقي بهذا النوع من فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى القدرات المهنية المطلوبة في هذه الأوقات والظروف، ونتطلع إلى الترحيب بعدد أكبر من المشاركين في ختام سلسة ندوات المبادرة خلال الشهر الجاري".

بدورها، قالت الدكتورة منى آل علي، مدير "أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات": "استجابة للظروف الراهنة التي فرضها انتشار فايروس كورونا على العالم حرصنا على البقاء إلى جانب جميع أفراد المجتمع وإتاحة الفرصة لهم لتبادل المعرفة والاستثمار الأمثل في قدراتهم الشخصية والمهنية، حيث أطلقنا مبادرة بادري لتبادل المعرفة الافتراضية والتي نسعى من خلالها للتأكيد على رسالتنا بتعزيز التعليم وتنمية القدرات والمهارات ومساعدة المجتمع على مواجهة التحديات الراهنة".

كيفية المشاركة

للتسجيل في الورش والجلسات المقبلة، يُرجى زيارة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لأكاديمية بادري (Badiriacademy@)، مع العلم أن كافة الفعاليات مجانية ومفتوحة لرواد ورائدات الأعمال والجمهور.