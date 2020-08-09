700 ألف درهم تقدمها شراع والهلال للمشاريع الناشئة، لـ 11 شركة لمواجهة تحديات " كورونا

شملت المنح المقدمة للمشروعات الناشئة المتخصصة بقطاعات حيوية تلبي احتياجات جميع أفرد المجتمع وأهمها، التجزئة والعقارات والتكنولوجيا المالية والسياحة والسفر والزراعة والتعليم والتقنيات والصناعات الإبداعية، حيث تأتي هذه المنح انسجاماً مع جهود مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وشركة الهلال للمشاريع الناشئة لدعم الصناعات المحلية الناشئة في إمارة الشارقة وتعزيز مقوماتها الاقتصادية والمساهمة في نموها.

تندرج هذه المنح المشتركة تحت مظلة الحملة العالمية #UbuntuLoveChallenge التي تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومامادو كويدجيم توريه، مؤسس "مؤسسة إفريقيا 2.0"، ويأتي هذا التعاون بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والهلال للمشاريع الناشئة عقب إطلاق (شراع) صندوقاً لدعم الشركات الناشئة بقيمة مليون دولار في بداية العام الجاري.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): "ركزنا من خلال هذه المنح على مساعدة الشركات الناشئة التي شاركت في البرامج التدريبية والتمكينية المختلفة في مركز شراع وتأثرت بتداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد، لضمان قدرتهم على التعافي واستئناف أعمالهم، وشكل تعاوننا مع شركة الهلال للمشاريع الناشئة خطوة مهمة في اختيار الشركات القادرة على الاستفادة من هذا الدعم المالي على المدى الطويل".

وأضافت المدفع: "تعكس هذه المبادرة مدى أهمية المشاريع والشركات الناشئة في استمرارية عملية التنمية ودعم كافة القطاعات الاقتصادية وتأمين احتياجات المجتمع من سلع وخدمات".

بدوره، قال توشار سينغفي، مدير الهلال للمشاريع الناشئة، المنصة المعنية برأس المال الاستثماري المؤسسي العاملة تحت مظلة شركة الهلال للمشاريع: "بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال، قمنا باختيار 11 شركة ناشئة أثبتت مرونتها وقدرتها على الاستمرار في نماذج أعمالها بشكل محوري لمواجهة الجائحة بشكل استباقي، ويتعين على هذه الشركات السيطرة على التكاليف التشغيلية دون أن تتأثر أعمالهم الحالية، والارتقاء بمستوى أعمالهم في المستقبل. وتستمر الهلال للمشاريع الناشئة في تقييم الفرص الاستثمارية في الشركات ذات القيادة التحولية والقادرة على تحقيق النمو المستدام والأثر الإيجابي في المجتمع".

يشار إلى أنه تم فتح باب التقدم إلى المنح المالية في مايو 2020، وقامت لجنة تضمّ أعضاءً من مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) والهلال للمشاريع الناشئة، وشركة رأس مال استثماري مستقلة، باختيار قائمة الشركات المستفيدة بناء على مجموعة من البيانات التي توضح أداء هذه الشركات وشملت ثلاثة مجالات رئيسة هي، التدفقات النقدية، نموذج الأعمال والمنتَج، وفرق العمل، ما وفر إمكانية إجراء تقييم نهائي للأعمال الرئيسة للشركات الناشئة بالإضافة إلى توقعاتهم المستقبلية ما بعد جائحة كورونا.

وتوجب على المرشحين لنيل المنح تقديم مخططات أعمالهم لتوضيح إيرادات وربحية الشركات قبل "كوفيد – 19"، بالإضافة إلى قدرتهم على تجاوز تداعيات الأزمة الحالية من خلال بحث معدل استنفاد رصيد السيولة الاحتياطية (المدرج النقدي)، وإمكانية الحصول على مصادر تمويل إضافية.

وساعدت المعلومات التي وفرها مقدمو الطلبات على تقييم القدرات التقنية للشركات الناشئة، والتي تشمل معالجة الفجوة في السوق وإمكانية الصمود في وجه المنافسين الحاليين والمستقبليين. كما استعرضت عملية إعداد القائمة النهائية للشركات المستفيدة كفاءة وخبرات فرق عمل هذه الشركات للمساعدة في تقييم استعدادها لإدارة الشركة وسط الظروف الراهنة، والاستفادة من أي تمويل متاح لتطوير العمل بشكل فاعل.