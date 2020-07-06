الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزت 35%



وخلص التقرير إلى أن شركات في الإمارات هي التي جمعت الجزء الأكبر من التمويل. وشهد شهرا مارس وأبريل أكبر انخفاض في التمويل، حيث فرضت الحكومات تدابير حظر صارمة للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنيت"، فيليب باهوشي، في بيان نقلته شبكة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الإثنين، إن "من المرجح أن يضرب التأثير الكامل لكوفيد-19 في وقت لاحق من العام"، بحيث يستغرق الأمر 6 أشهر في المتوسّط ​​لجمع الأموال.

ولفت إلى أن العديد من الصفقات التي اكتملت في الربع الأول كانت قيد التنفيذ منذ فترة.

يُشار إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها، تستثمر أكثر في التكنولوجيا.

واستثمر "مركز دبي المالي العالمي" في 4 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمساعدة الشركات التي تسعى للوصول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما حقق قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات بنسبة 16% من إجمالي الصفقات، تليه التجارة الإلكترونية والتسليم والنقل.