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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:15 ص

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روسيا: جازبروم بدأت استخدام مخزونات الغاز لتهدئة الأسواق

موسكو – (رويترز) – قال مسؤول روسي اليوم الثلاثاء إن شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم بدأت في استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.

روسيا: جازبروم بدأت استخدام مخزونات الغاز لتهدئة الأسواق


ورفض نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

وقال ريابكوف لبرنامج (هارد توك) على بي.بي.سي “ندعم أمن الطاقة في أوروبا، نريد أن نتعاون … بدأت جازبروم في الواقع في ضخ احتياطياتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق”.
وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات من جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا إن شركة جازبروم ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي.
وقال ريابكوف “نعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار. ليس من مصلحتنا زيادة المتاعب”.

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