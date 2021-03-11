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الخميس 11 مارس 2021 08:45 ص

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تونس ترفع أسعار الوقود مجددا لخفض عجز الميزانية

(رويترز) - رفعت تونس يوم الأربعاء أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهود لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.

تونس ترفع أسعار الوقود مجددا لخفض عجز الميزانية


وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع يوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.

وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.

وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.

وبلغ العجز المالي 11.5 بالمئة في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.

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