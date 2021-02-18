دبي: انطلاق أول رالي صحراوي بالطاقة الشمسية

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. وتسلم معالي الطاير أجندة الرالي، الذي يستمر حتى يوم الجمعة 20 فبراير الجاري، من محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).



وأثنى معالي الطاير على جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مجال الاستدامة وحرصها على تنظيم رالي دبي الصحراوي باستخدام الطاقة النظيفة، حيث يتم تزويد المقر الرئيس للرالي ومركز الخدمة والصيانة بالطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية، في موقع واحد، على مستوى العالم.



وأشاد محمد بن سليّم بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وحرصها على دعم الشباب وتوفير البيئة التي تشجعهم على الإبداع والابتكار، فضلاً عن إشراكهم في عملية التنمية المستدامة.



تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال مركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال. وتدعم أبحاث مركز الابتكار في الطاقة الشمسية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

يوفر المركز تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ويمكن للجمهور زيارة المركز بعد التسجيل وحجز موعد مسبق من خلال الموقع الإلكتروني للمركز (www.mbrsic.ae).