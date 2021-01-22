انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الإمارات

التاريخ: 21 يناير 2021





والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا .. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والثاني عند 18:36.

فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.

أما بحر عمان يكون مضطرب الموج .. وسيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثاني عند الساعة 03:33 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:11