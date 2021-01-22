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الجمعة 22 يناير 2021 09:15 ص

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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ ساعة تصل إلى 55 كم/س أحياناً.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الإمارات

 

التاريخ: 21 يناير 2021


والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا .. وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والثاني عند 18:36.

فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:42.

أما بحر عمان يكون مضطرب الموج .. وسيحدث المد الأول عند 18:30 والمد الثاني عند الساعة 03:33 .. فيما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزر الثاني عند الساعة 22:11

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