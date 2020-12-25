روسيا تدعم زيادة إنتاج "أوبك+" 500 ألف برميل يومياً

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستدعم في اجتماع أوبك+، المقرر عقده في شهر يناير القادم، زيادة إنتاج النفط في المجموعة بدءاً من فبراير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، "إذا ظل الوضع طبيعياً ومستقراً" على حد قوله.

هذا ويجري تداول أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد أن تعرضت لضغوط هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن السلالات الجديدة السريعة الانتشار من فيروس كورونا ستؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وبحسب تصريحات نوفاك، اليوم الجمعة، فإن موسكو ترى أن سعر النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل، يعد المستوى الأمثل الذي يسمح بتعافي إنتاجها من الخام، الذي جرى خفضه بشكل كبير في إطار اتفاق إمدادات أوبك+.

واتفقت روسيا، ومنتجون كبار آخرون للنفط ومنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لدعم سوق الخام العالمية في ظل تسبب جائحة كوفيد-19 في ضعف الطلب على الوقود.

وأضاف أن روسيا تدعم الزيادة التدريجية للإنتاج لتجنب حدوث هزة في السوق. واتفقت أوبك+ في البداية على زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير، لكنها قررت أن تنفذ زيادة أقل في اجتماعها الذي عُقد في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان نوفاك قال في الشهر الجاري إن الزيادة التراكمية لإنتاج مجموعة أوبك+ ستصل إلى مليوني برميل يومياً المزمعة بحلول أبريل 2021، في غياب أي أحداث غير متوقعة.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المجمع بحجم غير مسبوق عند عشرة ملايين برميل يومياً تقريباً، أو ما يُعادل 10% من الطلب العالمي قبل الأزمة، في أبريل الماضي. ومن تلك الكمية، تتعهد روسيا بخفض ما يزيد عن مليوني برميل يومياً