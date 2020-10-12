3 تريليونات دورلار ومقتل أكثر من مليون شخص مع تضاعف عدد الكوارث الطبيعية

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن التغيّر المناخي ضاعف بدرجة كبيرة الكوارث الطبيعية منذ العام 2000، والتي أودت بدورها بحياة 1.2 مليون شخص خلال العقدين الماضيين. وأفاد "مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" في تقرير، بأن الفترة من العام 2000 حتى 2019، شهدت 7348 كارثة طبيعية حصدت أرواح 1.23 مليون شخص، وكلّفت 2.97 تريليون دولار، وهي أرقام ضعف تلك التي سجّلت في السنوات العشرين الماضية بحسب ا ف ب.

ونقلت رويترز عن تقرير الأمم المتحدة قبل يوم من الاحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية إن الصين سجلت 577 كارثة طبيعية والولايات المتحدة 467، وهما رقمان قياسيان، في الفترة من 2000 إلى 2019. وتلتهما الهند مسجلة 321 والفلبين 304 وإندونيسيا 278.

وأضاف التقرير أن 8 من أكثر 10 دول من حيث عدد الكوارث تقع في آسيا.

وبلغ عدد الكوارث المسجلة على مستوى العالم 7348 كارثة طبيعية أودت بحياة 1.23 مليون فرد وأثرت على حياة 4.2 مليار نسمة وتسببت في خسائر اقتصادية قدرها 2.97 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين.

وزاد عدد الفيضانات الكبيرة إلى مثليه ليبلغ 3254 فيضاناً. وتسبب الجفاف وحرائق الغابات وارتفاع الحرارة بشدة في دمار واسع.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لخفض مخاطر الكوارث مامي ميزوتوري للصحفيين "تأثر عدد أكبر من الناس باتساع نطاق الطوارئ المناخية".

ودعت الحكومات للاستثمار في نظم الإنذار المبكر ووضع استراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأكدت، "موجات الحر الشديد ستكون أكبر تحد نشهده في السنوات العشر المقبلة، خاصة في الدول الفقيرة".

وذكر التقرير أن الكوارث الأرضية مثل الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) والبراكين أسفرت عن سقوط ضحايا أكثر من أي كوارث طبيعية أخرى خلال الـ20 عاماً الأخيرة. وكان أسوأها على الإطلاق موجات تسونامي التي شهدها المحيط الهندي في العام 2004.