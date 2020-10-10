وفيات ونزوح بسبب حرائق الساحل السوري التي أصبحت تهدد مصفاة نفطية

مديرية صحة اللاذقية أكدت وفاة شخصين جراء الحرائق في بلدتي بللوران ودفيل في ريف المحافظة، وأضاف أن عددا من الأشخاص أُسعفوا بحالات اختناقـ فيما نقلت تقارير أن النيران تقترب من مستودعات تخزين النفط قرب مصفاة بانياس.

وقالت شاهدة عيان إن بعض أهالي قريتها في ريف القرداحة أكدوا أنهم شاهدوا ملثمين على دراجات نارية غير مألوفة في المنطقة، قبيل اندلاع الحرائق وفي حدود الثالثة من من فجر اليوم الجمعة بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وتقول "احترقت ضيعتنا .. لم يبق فيها شيء، لا سيارة إطفاء.. لا كهرباء ولا ماء، منظر الناس في الطرقات مؤلم .. بعدما احترقت أرزاقهم".

ونقل عن مدير عام شركة النقل الداخلي في اللاذقية المهندس طارق عيسى إنه “تم تسيير باصات نقل داخلي تباعاً الى محور وادي قنديل، البسيط، الفاخورة، الحفة، بلوران لمساعدة الأهالي في مناطق اندلاع الحرائق للانتقال إلى مدينة اللاذقية “.

وأكد عيسى أن “شركة النقل الداخلي بآلياتها وطواقمها في حالة استنفار تام لمساعدة الأهالي والوصول إلى أي منطقة يمكن للباصات الدخول إليها لنقل الأهالي إلى مدينة اللاذقية أو لأي منطقة أخرى في المحافظة”.

كما أشار عيسى إلى أنه “تم توقيف جميع الخطوط التي كانت مقررة اليوم إلى أماكن الاصطياف بسبب اندلاع الحرائق”.

وتشهد اللاذقية سلسلة من الحرائق الضخمة في ريف جميع المناطق، أدت الى وفاة شخصين وإصابة ١١ بحالات حروق واختناق، واحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.