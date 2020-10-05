النفط ينتعش بدعم تطورات صحة ترامب وإضراب في النرويج





وصعد برنت 1.47 دولار، بما يعادل 3.7 بالمئة، إلى 40.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار، أو 4.2 بالمئة، إلى 38.61 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من بي.ي.إم للسمسرة في النفط ”من المستبعد أن تكون لهذه النوبة من الصعود أسس للصمود في مواجهة حجم الضبابية الآخذ في التنامي. في النهاية، سوق النفط محصورة داخل دورة لا تنتهي من الضبابية“.

كانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة بعد تشخيص إصابة ترامب. لكنه ظهر بشكل مفاجئ يوم الأحد في موكب خارج المستشفى الذي يعالج به، وهو ما ساهم في تحسين معنويات السوق.

وقال أطباؤه إنه قد يخرج من المستشفى في وقت لاحق يوم الاثنين.

وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج. وقال متحدث باسم شركة الطاقة الكبرى إكينور لرويترز إنها أغلقت أربعة من حقولها البحرية للنفط والغاز اليوم بعد أن واصل عمالها إضرابهم.

ويقول محللون إن الانخفاض في الإنتاج النرويجي يعوض إلى حد كبير زيادة في إنتاج ليبيا.

فقد قال مصدر نفطي ليبي لرويترز اليوم إن إنتاج ليبيا النفطي زاد إلى 290 ألف برميل يوميا، وهو تقريبا ثلاثة أمثال إنتاجها خلال فترة حصار بدأ في يناير كانون الثاني وانتهى في سبتمبر أيلول.