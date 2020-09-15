حريق يندلع بمبنى زها حديد في وسط بيروت

ولاحقاً أفاد رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى للوكالة الوطنية للاعلام أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في المبنى التجاري قيد الانشاء ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

المبنى يعود لشركة "أيشتي AISHTI" للألبسة، وصممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد قبل وفاتها. وقع الحريق في المبنى الواقع في منطقة أسواق بيروت وبدأت عمليات تشييده العام 2016، ويضم المبنى 5 طوابق، موزّعة على مساحة تقارب 27 ألف متر مربع. يتضمن المبنى متجراً متعدّد الأقسام، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وفي متاجر تجزئة متنوعة. الطابق الأخير يتضمّن مطعماً مكشوفاً، أما الطوابق السفلية فتتضمن شققاً مجهّزة. و يضمّ المبنى مجمعاً لقاعات عرض السينما وبلغت ميزانية المشروع 40 مليون دولار تقريباً.