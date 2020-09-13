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الأحد 13 سبتمبر 2020 03:45 م

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280 مليون دولار عقد مرافق لمشروع في جدة

نجحت مرافق في تأمين تمويل عقد تطوبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

280 مليون دولار عقد مرافق لمشروع في جدة


وتم ذلك بالتعاون مع التحالف الذي كونته بالشراكة مع «فيوليا» وشركة «أموال الخليجية»، وذلك لدعم تطوير المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمويلها وتوفير خدمات الهندسة والمشتريات وامتياز البناء والتنفيذ والتملك والتشغيل والصيانة، ومن ثم نقل الملكية (BOOT) للشركة السعودية لشراكات المياه.

وتمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف 280 مليون دولار، من خلال تمويل للمشاريع الكبرى من «البنك الأهلي التجاري»، إضافة للمبالغ المدفوعة من المساهمين من حصصهم في الملكية وهم ارامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة.

وتمكنت الشركة السعودية لشراكات المياه بالتعاون الوثيق مع تحالف شركات «مرافق» للوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي، كما نجح تحالف الشركات بتأسيس شركة سعودية لخدمة المشروع وهي شركة جدة الثانية للمياه، إذ ستدير المحطة لمدة 25 عاماً في إطار نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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