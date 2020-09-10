أرامكو تعلن اليوم عن أسعار البنزين الجديدة

يتم تعديل أسعار منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا أنَّ الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

و يشار إلى أن سعر بنزين 91 بلغ في أغسطس الماضي نحو 1.43 ريال، وبنزين 95 نحو 1.60 ريال، والديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، وغاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

يذكر أن أرامكو كانت أعلنت في فبراير الماضي، تعديل فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية؛ حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وكانت أسعار النفط هبطت، الثلاثاء الماضي، في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع اقتراب موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها.