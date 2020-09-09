لليوم الرابع حرائق تأتي على غابات الساحل السوري

وتأتي نيران الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأحراش الجبلية، ومحميات في ريفي حماة واللاذقية، وبدأت طائرات مروحية تابعة للجيش السوري المشاركة في إخماد الحرائق المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

وتجددت النيران في حراج قرى بيت عتق والحكر وعين شمس في ريف مصياف الجنوبي الغربي وتحاول فرق الإطفاء وعناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي تطويقها خشية تمددها إلى غابات وحقول عين حلاقيم وحزور.

وأكد رئيس مجلس بلدة عين حلاقيم راغب كوسا في تصريح لمراسل سانا أن فرق الإطفاء والدفاع المدني تبذل قصارى جهدها للسيطرة على النيران في القرى المذكورة ومنع زحفها باتجاه الحراج والأشجار المثمرة العائدة لعين حلاقيم وحزور اللتين تم إعلان السيطرة على الحريق الضخم الذي نشب فيهما على مدى اليومين الماضيين منذ ساعات.

أخمد عناصر فوج الإطفاء في محافظة طرطوس أربعة حرائق نشبت اليوم في مناطق متفرقة من المحافظة.

ونقلت وكالة الانباء السورية عن قائد فوج الإطفاء أن عناصر فوج الإطفاء تعمل حاليا على إخماد الحريق الذي نشب في أرض مزروعة بشجر الزيتون بقرية السودا لافتا إلى أن الحرائق الأربعة الاخرى التي تم إخمادها اندلعت في كل من قريتي مرقية وبصيرة شمالي المحافظة وبالقرب من كازية الشيخ سعد ومحطة القطار ضمن مدينة طرطوس ولم تسفر عن أي أضرار.