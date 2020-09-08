إحدى حرائق كاليفورنيا التي التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً سببها ألعاب نارية

ونقلت وكالة اسوشيتد برس أن حرائق كاليفورنيا بدأت من حريق أشعله جهاز للألعاب النارية، وقالت السلطات إن أحد حرائق الغابات المميتة في كاليفورنيا اندلعت بسبب الألعاب النارية في حفل الكشف عن الجنس لدى امرأة حامل.

وقالت وحدة مطافئ كاليفورنيا في بيان أمس إن حريق الدورادو الذي لا يزال نشطا شرق لوس أنجلوس بالقرب من أوك غلين في منطقة سان بيرناندينو ، نتج عن "أداة حفلات-pyrotechnic- تولد دخانًا" خلال التجمع.

وقال البيان "بدأ الحريق في الساعة 10.23 من صباح يوم 5 سبتمبر 2020 في حديقة إلدورادو رانش في يوكايبا".

ونقلت ا ف ب عن لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (ثمانية آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14.100 عنصر كانوا عصر الإثنين يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

ولقي ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.