اقفزوا في الماء، نصيحة لعشرات المحاصرين في نيران تجتاح ولاية كاليفورنيا

وأشار موقع فريزنوبي إلى أن العشرات محاصرين في حديقة سييرا الوطنية وأن تعليمات فرق الإنقاذ للأشخاص المحاصرين هي القفز بالماء. وبعد صدور أوامر لسكان هنتنغتون ليك وسييرا وبيج كريك في وسط كاليفورنيا بالإخلاء، لم ينتبه متنزهون في الغابات إلى التحذيرات فحاصرتهم النيران.

وأضاف التقرير أن قرابة عشرين شخصًا أصيبوا وهم في حالة حرجة بعد أن تم إنقاذهم من منطقة خزان ماموث بول ريسيرفوار ليلة السبت وسط حريق غابات امتد بسرعة، وفقًا لإدارة إطفاء فريزنو.

ويأتي ذلك بعد أن أغلقت الطرقات بسبب امتداد الحرائق في ماموث بوول ريزفروار. وأصيب عشرة من المتنزهين في حديقة حوصرت بالنيران فيما استدعيت طائرات هيليكوبتر لانقاذ وإخلاء العائلات المحاصرة بعد أن تسببت موجة حر قاسية بتأجيج عشرات الحرائق في الغابة الوطنية.

Deputies are en route to evacuate Beasore Meadows. They will be going from door-to-door to alert residents. Please do not wait for notification to evacuate if you do not feel safe. #CreekFire #Emergency #evacuate #beasoremeadows— Madera Co. Sheriff (@MaderaSheriff) September 6, 2020