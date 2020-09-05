25 % من محاصيل الأرز في نيجيريا جرفتها السيول

انهارت ضفاف الأنهاء في ولاية كيبي الواقعة شمال غربي البلاد بسبب الفيضانات التي جرفت ما لا يقل عن مليوني طن من الأرز في نيجيريا ، ثاني أكبر مستورد للحبوب. وهذا يمثل أكثر من 25٪ من الإنتاج الوطني المتوقع سابقًا البالغ 8 ملايين طن ، وفقًا لتقديرات منظمة المزارعين.



تم تدمير ما لا يقل عن 450 ألف هكتار (1.2 مليون فدان) في كيبي ، الولاية الرئيسية لزراعة الأرز في البلاد ، وفقًا لمحمد الصحابي ، رئيس اتحاد مزارعي الأرز في نيجيريا. استهدف المزارعون مساهمة 2.5 مليون طن في السلة الوطنية ، لكنهم سيحققون الآن أقل من 20٪ من الهدف. كما أبلغ مزارعون في خمس ولايات أخرى - كانو ونيجيريا وإينوجو وجيجاوا وناساراوا - عن أضرار.

وقال الصحابي في اتصال هاتفي من مدينة بيرنين كيبي في شمال غرب البلاد "على الرغم من أننا سمعنا توقعات حدوث فيضانات هذا العام ، إلا أننا لم نتوقع أن تكون الأضرار بهذا الحجم". "كان هدفنا على مستوى الولاية زراعة وحصاد 2.5 مليون طن هذا العام ، لكننا الآن نتطلع إلى حصاد 500000 طن فقط."

لقي ما يقرب من 50 شخصًا مصرعهم في فيضانات نيجيرية هذا العام حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضان نهرين رئيسيين في البلد الإفريقي الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، وفقًا للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA). وحذرت الوكالة من أن ما لا يقل عن 28 ولاية من أصل 36 دولة في غرب إفريقيا معرضة لخطر الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة. كما تأثرت محاصيل أخرى مثل الذرة الرفيعة والدخن والذرة.

وقال كبير إبراهيم ، رئيس جمعية جميع المزارعين في نيجيريا عبر الهاتف من أبوجا ، عاصمة البلاد: "هناك مخاوف من أن تكون لدينا مشاكل غذائية بسبب الفيضانات وتحديات انعدام الأمن الحالية". "سيكون من السابق لأوانه معرفة مدى تدمير التأثير."

بلغ إنتاج نيجيريا من الأرز حوالي 6.7 مليون طن في السنوات الثلاث الماضية ، مع انخفاض الواردات بمقدار 200 ألف طن في عام 2020 من 1.2 مليون طن العام الماضي مع تحول المستهلكين الذين يتأثرون بالسعر إلى السلع الأساسية المحلية ، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.