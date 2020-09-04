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الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:45 ص

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الإمارات: هزة أرضية خفيفة في إمارة الفجيرة

الإمارات: أعلن المركز الوطني للأرصاد عن وقوع زلازل في إمارة الفجيرة شرقي البلاد في الساعة 6 وثماني دقائق بالتوقيت المحلي.

الإمارات: هزة أرضية خفيفة في إمارة الفجيرة
الإمارات: هزة أرضية خفيفة في إمارة الفجيرة

وأشار  المرصد أن قوة الزلازل بلغت 3.4 على مقياس ريختر، ووقع على عمق 10 كم، وأضاف أنه شعر به سكان الإمارة بشكل خفيف، ولم تقع أي أضرار.

وانتشر وسم #الهزه_الارضيه على تويتر رغم أنها كانت بسيطة ولا تستدعي القلق مقارنة مع هزات أرضية وقعت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية حول العالم مثل الهزة الأرضية التي ضربت اليابان بقوة 5 على مقياس ريختر صباح اليوم وأصيب بها خمسة أشخاص بجروح بسيطة.

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