نيران على ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى شرق الهند

وأظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.

و قد كثرت في الفترة الأخيرة أحداث مماثلة لاحتجاز أو إضرام النيران في ناقلات نفط عملاقة.

وكانت ناقلتا نفط قد تعرضتا في يوليو 2019 إلى حادثين منفصلين في خليج عمان، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية، آنذاك، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان.(رويترز)