شاهد مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في دبي

نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لقطات لتفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ، تقدم سير العمل في مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون في اليوم، في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

ويعد المشروع أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.