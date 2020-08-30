أرامكو تعلن عن اكتشاف حقلين جديدين للنفط والغاز

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من "اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما حقل هضبة الحجرة‘ للغاز في منطقة الجوف، وحقل ’أبرق التلول‘ للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية".

وأضافت الوكالة أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز بيّن في تصريح لها أن "الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصَارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرقي مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 1944 برميلا من المكثفات".

وقال وزير الطاقة السعودية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التلول، في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميلا يوميا، مصحوبا بنحو 1.1 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأضاف الوزير السعودي أن الغاز تدفق من مكمن القوّارة في حقل أبرق التلول بمعدل 2.4 مليون قدم مكعبة يوميا، مصحوبا بنحو 49 برميلا يوميا من المكثفات.

وأشار الوزير إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات النفط والغاز والمكثفات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.