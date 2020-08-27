إخماد حريق يمستودعات المحجر

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، عن تلقى بلاغاً على (911) بنشوب حريقاً في عدد من المستودعات بحي المحجر و تم مباشرة الفرق عملية إطفاء الحريق ، وعزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق ، حتى تم اخماد الحريق بشكل تام دون تسجل إصابات.

يباشر الآن مدني #جدة حريقاً اندلع في مستودع أقمشة بحي المحجر ، و لازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق. pic.twitter.com/UaSmN4p4Q9— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 26, 2020