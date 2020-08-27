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الخميس 27 أغسطس 2020 06:45 ص

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إخماد حريق يمستودعات المحجر

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، اخماد حريقًا نشب بعدد من المستودعات التي تحتوي على أقمشة وستائر بحي المحجر .

إخماد حريق يمستودعات المحجر
14420108
إخماد حريق يمستودعات المحجر
إخماد حريق يمستودعات المحجر
14420108

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، عن تلقى بلاغاً على (911) بنشوب حريقاً في عدد من المستودعات بحي المحجر و تم مباشرة الفرق عملية إطفاء الحريق ، وعزل منطقة الحادث منعاً لانتشار الحريق ، حتى تم  اخماد الحريق بشكل تام دون تسجل إصابات.

 

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