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الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:00 م

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النفط يصل إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر

ارتفع النفط يوم الأربعاء نحو 46 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى منذ مارس آذار، بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

النفط يصل إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما آثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.

وأضاف خام برنت سنتين إلى 45.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 43.32 دولار للبرميل. وأغلق الخامان يوم الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

ويوم الثلاثاء، تأهب قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي. وأوقف المنتجون إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84 بالمئة من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الاعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90 بالمئة.

كما لقيت الأسعار الدعم يوم الثلاثاء من تأكيد مسؤولين أمريكيين وصينيين على التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري.

وجاء المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.(رويترز)

أريبيان بزنس

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