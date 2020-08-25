اتفاقية لبناء أكبر محطة طاقة في الإمارات

أعلنت شركة "ميتسوبيشي هياتشي باور سيستمز" المحدودة، عن أنها تلقت طلباً لتوريد ثلاثة مولّدات توربينية بالغاز من طراز M701JACسيتم تركيبها في محطة توليد الطاقة العاملة بتقنية التوربينات الغازية ذات الدورة المركّبة (GTCC) بقدرة 2400 ميجاواط المقرر إنشاؤها في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

والجدير بالذكر أن الشركات الثلاثة المالكة للمحطة، وهي كلٌ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة "مبادلة للاستثمار" بحصة مشتركة نسبتها 60%، وشركة "ماروبيني" بالحصة المتبقية بنسبة 40%، سوف تتولى أعمال التطوير والإنشاء، والتشغيل وإدارة ملكية المحطة التي تعد أكبر محطة حرارية لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في الدولة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم "ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز" بتوفير ثلاث توربينات غازية فئة JAC ومعدات أخرى مساعدة، وذلك من خلال شركة "سامسونج سي آند تي" الكورية الجنوبية التي تعد المقاول الرئيسي للمشروع.

كما أبرمت "ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز" اتفاقية خدمات طويلة الأمد (LTSA) للمشروع، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في عام 2023.



ويجري إنشاء المحطة الجديدة (الفجيرة F3) في منطقة "قدفع" الساحلية بإمارة الفجيرة، وتبعد ما يقرب من 300 كيلومتر في الشمال الشرقي للعاصمة الإماراتية أبوظبي. وسوف تقوم "شركة الفجيرة 3 للطاقة" المحدودة، وهي الشركة الخاصة (SPC)، بتشغيل المحطة لإمداد شركة "مياه وكهرباء الإمارات" بالكهرباء لمدة 25 عاماً بقدرة إنتاجية كافية لتغطية احتياجات الطاقة لـ 380 ألف منزل في دولة الإمارات.

وفي معرض تعليقه على اتفاقية توريد التوربينات لمشروع المحطة، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات": "لا شك أن المحطة ذات الكفاءة الفائقة سوف تدعم نهج الاستدامة وكفاءة الطاقة الذي تتبعه شركة مياه وكهرباء الإمارات، إذ تعد واحدة من أبرز المشروعات الرئيسية في هذا المجال، لما تتيحه من قدرات سوف تمكّننا من تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبهذه المناسبة، فإنني أودّ أن أعرب عن بالغ سعادتي بالتعاون مع شركاء مميزين، والذي من شأنه أن يعزز إنتاج المياه والكهرباء على نحو كفؤ وفعّال."

من جانبه، قال خالد سالم، رئيس "ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "فخورون للغاية بالشراكة في تكنولوجيا الطاقة الغازية ضمن محطة الفجيرة F3، والتي ستكون محطة طاقة متميزة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال شراكتنا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات ومع شركائنا المتميزين في هذا المشروع، فإننا سنقدم أفضل حلول من نوعها بمجال الطاقة. ونتطلع إلى أن يكون هذا التعاون واحداً من النجاحات المستقبلية العديدة حيث نواصل تعزيز ريادتنا التكنولوجية وتميزنا من أجل دعم انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ونحو مستقبل طاقة أكثر استدامة وتحولاً."

وتجدر الإشارة إلى أن "ميتسوبيشي هيتاتشي بارو سيستمز" تلقت حتى الآن طلبيات لتوريد 154 توربين غازي لعملائها على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بدءاً من العام 1998 عندما قامت الشركة بتوريد ست وحدات توربينية لمحطة "العوير" للطاقة في إمارة دبي. ومن خلال هذه الصفقة الأخيرة لمحطة "الفجيرة 3 للطاقة" يصل إجمالي الوحدات التي توفرها "ميتسوبيشي هيتاتشي بارو سيستمز" إلى 12 وحدة بدولة الإمارات.

وتأتي مشاركة "ميتسوبيشي هيتاتشي بارو سيستمز" في مشروع محطة الطاقة الحرارية الرائدة هذه، في إطار حرصها على تلبية احتياجات دولة الإمارات من الطاقة، والمساهمة في تعزيز التطور الاقتصادي للدولة وتخفيض التأثير على البيئة.