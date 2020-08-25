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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 02:30 م

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أسعار النفط ترتفع مع انخفاض الإنتاج الأمريكي بسبب عواصف

سجل اليوم ارتفاع في أسعار النفط، و ذلك يأتي بالتزامن من مخاوف ضرب عاصفتين شديدتي الخطورة خليج المكسيك مهددتين الإنتاج البحري في أمريكا.

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض الإنتاج الأمريكي بسبب عواصف
قد تضطر المنصات البحرية لإنتاج النفط في خليج المكسيك الإغلاق بسبب العواصف.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بينما تهدد عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، بينما من المتوقع أن تضرب أخطر العاصفتين المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتا، أو 1.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتا، أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.(رويترز)

أريبيان بزنس

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