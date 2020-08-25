أسعار النفط ترتفع مع انخفاض الإنتاج الأمريكي بسبب عواصف

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بينما تهدد عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، بينما من المتوقع أن تضرب أخطر العاصفتين المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتا، أو 1.76 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتا، أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.(رويترز)