أرامكو السعودية تعلن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي

حيث كشفت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" الأحد، عن إنشاء تنظيم إداري جديد ومتكامل للتطوير المؤسسي يدعم تحقيق أهداف الشركة.

وقالت أرامكو في بيان ”سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع... بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق... وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل“.

وسيتولّى النائب الأعلى للرئيس عبد العزيز محمد القديمي، مسؤولية إدارة التنظيم الجديد للتطوير المؤسسي، الذي يرتبط إدارياً وبشكلٍ مباشر برئيس الشركة، ابتداءً من 13 سبتمبر 2020م.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر بهذه المناسبة: "إن أرامكو السعودية شركةٌ تعتز دوماً بمكانتها الرائدة، ونحن نسعى للمحافظة على هذه المكانة، وزيادة جاهزيتنا للمستقبل، وتوليد الفرص الجديدة للتكيّف مع المشهد العالمي سريع التطور، ولذا فإن التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي سيعزز تركيز الشركة على تطوير فرص النمو والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة، من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل، وبما يزيد القيمة لمساهمينا".(رويترز)