بنوك تخفف انكشافها على شركة مينا للطاقة

تقلص العديد من البنوك انكشافها على شركة مينا للطاقة MENA Energy DMCC التي تتخذ من دبي مقراً لها ، حيث تأثرت مع تبعات جائحة كورونا غالبية شركات السلع الأساسية والتي بدأ المقرضون العالميون وقف تمويلها.

وقام بنك بي ان بي باريباس وبنك ناتكسيس وبنوك أخرى في الشرق الأوسط بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الفجيرة الوطني إما بتجميد خطوط الائتمان أو التوقف عن التعامل مع الشركة في الأشهر الأخيرة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الوضع ، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المسألة سرية.

وامتنعت البنوك الخمسة عن التعليق. ولم يكن راشد الغرير ، الرئيس التنفيذي لشركة مينا للطاقة، موجودا للتعليق ورفض المتحدث باسم الشركة ، التي تشتري وتبيع منتجات مثل البنزين وزيت الوقود ووقود الطائرات ، مناقشة وضعها المالي.

وتسببت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر بسبب الجائجة في انهيار الطلب على الطاقة هذا العام. وصعد خام برنت منذ أبريل نيسان لأسباب من بينها تخفيضات الإمدادات من جانب كبار المنتجين ، لكنه لا يزال منخفضا 33 بالمئة إلى حوالي 44 دولارا للبرميل.

بينما نجح بعض أكبر تجار النفط في العالم في استغلال تقلب الأسعار والازدهار ، عانى العديد منهم. وأفلست شركة هين ليون Hin Leong (Pte) Ltd في سنغافورة بعد إقرارها بإخفاء 800 مليون دولار من الخسائر وبيع المخزونات المخصصة كضمان على القروض ، بينما تم تعيين متداول آخر في الإمارات العربية المتحدة ، GP Global Group ، مستشارًا لإعادة الهيكلة.

غالبًا ما تعتمد الشركات التجارية على خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل صفقاتها، وأي انقطاع في الحصول على هذه الأموال يمكن أن يضر بقدرتها على استكمال المعاملات.

وبدأ بعض أكبر مقرضي السلع والتمويل التجاري ، بما في ذلك ABN Amro Bank و BNP Paribas و Societe Generale ، بالانسحاب من قطاع الخام.

وقال متحدث باسم الشركة إن مينا إنرجي "متفائلة بشكل معقول" بشأن المستقبل القريب لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات حيث تخفف المزيد من الدول إجراءات الإغلاق. وستواصل تطوير وتكييف استراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.