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الجمعة 21 أغسطس 2020 02:45 م

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إفلاس أكبر شركة للتنقيب البحري عن النفط

تقدمت "فالاريس بي إل سي"، أكبر شركة على مستوى العالم للتنقيب البحري عن النفط، بطلب لإعلان إفلاسها، لتصبح أحدث ضحية للركود العالمي في سوق النفط.

إفلاس أكبر شركة للتنقيب البحري عن النفط
وتعاني شركات النفط البحرية بشكل خاص من هبوط أسعار الخام وتراجع الطلب، مع ارتفاع تكلفة التنقيب وطول الوقت اللازم للاستكشاف.

و حذر الصندوق من أن هذا الوضع قد يصبح الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، غيتا غوبيناث، إن الأزمة قد تقلص إجمالي الناتج المحلي العالمي بحوالي 9 تريليونات دولار، خلال العامين المقبلين.

حيث تقدمت “فالاريس بي إل سي”، أكبر شركة على مستوى العالم للتنقيب البحري عن النفط، بطلب لإعلان إفلاسها، لتصبح أحدث ضحية للركود العالمي في سوق النفط.

وأعلنت الشركة البريطانية المالكة لأكبر أسطول من الحفارات البحرية في العالم، الأربعاء، التقدم بطلب لمحكمة تكساس لتفعيل الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

وتسعى الشركة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 7 مليارات دولار، مع تجاوز موعد سداد مستحق لمدفوعات السندات.

وألقت “فالاريس” باللوم على البيئة الهبوطية لقطاع الطاقة، خاصة مع أثر وباء كورونا على السوق، بحسب  “سكاي نيوز”.

وتخطط شركة الطاقة للحصول على الحماية من الدائنين، مع إعادة هيكلة الالتزامات ودعم الميزانية العمومية.

أريبيان بزنس

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