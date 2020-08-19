الامارات تربط محطتها للطاقة النووية بشبكة الكهرباء

وكان من المفترض ان يبدأ تشغيل أول المفاعلات الأربعة في المحطة النووية قبل سنوات، لكن جرى التاجيل عدة مرات على خلفية إجراءات السلامة المرتبطة بالمشروع الضخم إلى أن انطلقت عملية التشغيل في الاول من آب/اغسطس.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تمثّل مرحلة ربط الوحدة الأولى بشبكة الكهرباء نجاحاً لسلسة من اختبارات السلامة التي أجريت بعد بدء مرحلة التشغيل الاعتيادية".

وذكرت أن شركة "نواة" المشغّلة للمفاعل ستقوم برفع "مستويات الطاقة تدريجيا" فيه والتي تعرف باختبار "الطاقة التصاعدي".

وتشغيل مفاعل نووي هو الأول من نوعه في العالم العربي. وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، أعلنت عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا، ولكن المشروع لم يبدأ حتى الآن.

وانطلق عمل المفاعل الأول بعد ارسال الإمارات مسبارا إلى مدار كوكب المريخ لاستكشاف مناخه، في مهمة غير مسبوقة في العالم العربي، علما أن الدولة الخليجية أرسلت في 2019 رائدا إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة عربيا كذلك.

وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي. وقد تولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25 بالمئة من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وستسهم المحطات الأربع في تزويد دولة الإمارات "بطاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة كما ستحد المحطات من انبعاث 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنويا"، بحسب مسؤولين.

والإمارات واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط الخام أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، ولكنها أنفقت مليارات الدولارات لتطوير مصادر طاقة متجددة.